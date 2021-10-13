لامبورجيني اورس..تكسب تحدي عبور اعلي طريق للسيارات في العالم

(أنسامد) - أكتوبر 13 - روما - نجحت لامبورجيني اورس السوبر في اكبر تحدي عندما عبرت اعلي طريق للسيارات في العالم حيث قمة ممر اوملينج في المنطقة التابعة للهند في الهيمالايا بولاية جامو و كشمير بارتفاع 5800 متر فوق سطح البحر.



قام بتنظيم التحدي بوردر رودز وهي شركة هندسية مهتمة بالظروف المناخية القصوي : كانت الحرارة الصغري علي طول الطريق تتراوح ما بين -10 و -20 وضغط الهواء كان في اضعف حالاته..



كان الطريق غير واضح المعالم نظرا للتعريجات فالسطح يتراوح ما بين اجزاء مغطاة بالاسفلت و اخري بالحصي وثالثة ترابية بالاضافة للتعرض بتيارات هوائية قوية تتراوح سرعتها ما بين 40 الي 80 كم/ساعة..تلك العوامل تجعل منه احد الطرق الصعبة و الوعرة في العالم.



قامت اوروس بالتجربة علي مرتين يومي 8 و 9 اكتوبر حيث اظهرت لامبورجيني كل امكانياتها وتعدد استخداماتها في تغطية أي تضاريس والتكيف مع جميع الظروف.



من جانبه قال شاراد اجروال مسئول الشركة في الهند " استطاعت لاميورجيني الانتصار ببراعة علي اعلي طريق للسيارات في العالم وهذا مصدر فخر لنا حيث قطعت الطريق في 30 دقيقة فقط رغم الصعوبة الشديدة ..ومازلت اتسائل كيف استطاع الفريق انجاز هذه المهمة في ظروف مناخية حادة .



تعمل لامبورغيني أوروس بمحرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر ينتج 650 حصانًا وعزم دوران 850 نيوتن متر ، وتتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 3.6 ثانية وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 305 كم / ساعة.



(أنسامد).



