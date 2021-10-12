ايطاليا..مصنع ميرافيوري يساهم في كهربة سيارات ستيلانتس

(أنسامد) - أكتوبر 12 - روما - يتحول مصنع ميرافيوري وهو مصنع رمزي في تاريخ شركة فيات للسيارات الي مركز خبرة لتحويل مجموعة ستيلانتس الي الكهرباء ليس فقط موديل 500 و التي سيكون مقرها بكامل مجموعتها في تورينو ولكن ستري النور ايضا مجموعة ستيلانتس الصناعية في تورينو بهدف واحد وهو انتاج موديلات مختلفة من مازيراتي قادرة على دمج منصات ونماذج وأنظمة دفع مختلفة.



ستظهر طرازات مازيراتي الجديدة بين عامي 2022 و 2024.



و كشفت الشركة عن موعد ظهور موديلها جريكال في 16 نوفمبر بينما التونال ستظهر اعتبارا من مارس 2022 إنها علامة إيجابية قوية أخرى على التزام ستيلانتس في إيطاليا ، مع تعاون بناء أكثر بدأته الشركة منذ فترة طويلة مع الحكومة ومع جميع المنظمات النقابية التي تواجهها بانتظام "، تؤكد الشركة التي تهدف إلى" جعل البلاد تلعب دورًا استراتيجيًا بين الأسواق المحلية الرئيسية للمجموعة. "قبل الصيف. (أنسامد).



