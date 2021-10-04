داتشيا ديلامبدا 1930 اجمل سيارة في مسابقة فيلا ديستي

(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - فازت السيارة داتشيا ديلامبدا فئة اي 227 كارلتون كاريدج صناعة 1930 بالكأس الذهبية لعام 2021 لمسابقة اجمل سيارة و التي تقام في فيلا ديستي في سيرنوبيو و تعد هذه المسابقة من اعرق فعاليات السيارات القديمة في العالم السيارة الفائزة من النوع الكوبيه هيكل السيارة بريطاني كارلتون كاريدج وقابلة للتحول تعمل بمحرك 3960 سي سي V8 وقد خضعت لعمليات ترميم وتطوير كبيرة وشاقة لتعود 90 عاما الي الوراء قبل ظهورها في المسابقة علي بحيرة كومو .. وكان الايطالي فيليبو سولي قد اشتري لانشيا عام 2018 بعد تعرضها لكثير من المصاعب المالية..



قال سولي " لقد شاركت في المسابقة لاول مرة منذ عدة اعوام للمتعة الشخصية الا انني احببت المسابقة و هذه المرة اردت تقديم سيارة متفردة بالفعل وفقا لنصيحة زوجتي ..ولذلك قررت ترميم لانشيا ديلامبدا من خلال فريق عمل كبير قدم كل ما يمكنه علي مدي عام كامل من العمل الشاق كل في مجاله لذا اود ان اقدم لهم خالص الشكر لانهم اعادوا السيارة الي فخامتها الاصلية..وهذه الجائزة مقدمة بالاساس لهم . (أنسامد).



