شركة شير ناو تدعم اسطول مشاركة السيارات بسيتروين سي 3

(أنسامد) - سبتمبر 23 - روما - ضمت شركة شير ناو الايطاليى لمشاركة السيارات لاسطولها احدث اصدار من سيارات سيتروين سي 3 ..حيث ستقدم حتي نهاية العام 3 الاف سيارة سيتروين سي 3 من بينها 510 الي ميلانو و 405 الي روما و285 الي تورينو.



تشكل السيارة الجديدة 50 بالمائة من مجموع اسطول الشركة و الذي يبلغ 2300 سيارة تمثل 12 موديل مختلفين.و اعلنت الشركة ان حجز السيارة سيكون متاحا اونلاين من خلال تطبيق الشركة .ستعمل السيارة من خلال رقم كودي يدخله المستخدم علي التطبيق الخاص بالشركة ثم تبدأ السيارة في العمل علي الفور .



صرح المدير الاقليمي للشركة اندريا ليفيرانو ان الشركة تهدف دائما الي تطوير منتجها لتجعله اكثر فاعلية و فائدة للمواطن.و اكد ان السيارة سيتروين سي 3 هي سيارة عملية ومتميزة و تتاقلم مع متطلبات المستخدمين. (أنسامد).



