مئوية مضمار بريتشيا مونت كياري..محاكاة 1921من 16-19 سبتمبر

(أنسامد) - سبتمبر 16 - روما - مناسبة الذكرى المئوية لحلبة
بريشيا مونتيشياري الدولية يقام في الفترة من من 16 إلى 19 سبتمبر
مهرجان محاكاة لإعادة تمثيل الحدث الاكبر في 1921 تنظمه ASI و HRC
Fascia d'Oro.
سيشارك في الحدث الكبير الضيوف الخاصون مثل بطل الفورمولا 1
الفرنسي رينيه أرنو بطل السلسلة الأعلى بين عامي 1978 و 1989 يقود
سيارات رينو وفيراري وليجير ذات المقعد الفردي ، بالإضافة إلى
سيارة Ballot 3/8 LC التي فازت في عام 1921باول سباق الجائزة
الكبرى الإيطالي الدولي مع سائق فرنسي آخر ،هو جول جو.
س الطرق التي تتبع ذلك المسار القديم ، مشهد أول "سباق الجائزة
الكبرى الإيطالي الدولي للسيارات والطائرات" وأول "سباق الجائزة
الكبرى للدراجات النارية للأمم" الذي أقيم في عام 1921: كانت
مسابقة تاريخية ، والتي ميزت السيارات والطائرات والدراجات
النارية. في يوم السبت 18 سبتمبر ، داخل قاعدة غيدي العسكرية ، مقر
قيادة سلاح الجو السادس ستورمو ديافولي روسي ، ستعيد السيارات
التاريخية والدراجات النارية والطائرات بناء تلك الصورة التاريخية
التي لا يمكن تكرارها لعام 1921. (أنسامد).