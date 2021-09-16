مئوية مضمار بريتشيا مونت كياري..محاكاة 1921من 16-19 سبتمبر

(أنسامد) - سبتمبر 16 - روما - مناسبة الذكرى المئوية لحلبة بريشيا مونتيشياري الدولية يقام في الفترة من من 16 إلى 19 سبتمبر مهرجان محاكاة لإعادة تمثيل الحدث الاكبر في 1921 تنظمه ASI و HRC Fascia d'Oro.



سيشارك في الحدث الكبير الضيوف الخاصون مثل بطل الفورمولا 1 الفرنسي رينيه أرنو بطل السلسلة الأعلى بين عامي 1978 و 1989 يقود سيارات رينو وفيراري وليجير ذات المقعد الفردي ، بالإضافة إلى سيارة Ballot 3/8 LC التي فازت في عام 1921باول سباق الجائزة الكبرى الإيطالي الدولي مع سائق فرنسي آخر ،هو جول جو.



س الطرق التي تتبع ذلك المسار القديم ، مشهد أول "سباق الجائزة الكبرى الإيطالي الدولي للسيارات والطائرات" وأول "سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية للأمم" الذي أقيم في عام 1921: كانت مسابقة تاريخية ، والتي ميزت السيارات والطائرات والدراجات النارية. في يوم السبت 18 سبتمبر ، داخل قاعدة غيدي العسكرية ، مقر قيادة سلاح الجو السادس ستورمو ديافولي روسي ، ستعيد السيارات التاريخية والدراجات النارية والطائرات بناء تلك الصورة التاريخية التي لا يمكن تكرارها لعام 1921. (أنسامد).



