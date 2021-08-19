5 سيارات فيراري بين أغلى 10 بيعت في مزاد مونتيري

(أنسامد) - أغسطس 19 - روما - تصدرت سيارات فيراري القديمة مبيعات مزاد مونتيري، جنوب سان فرانسيسكو، في الولايات المتحدة، للسيارات التاريخية، بعد تصدر 5 سيارات من الطراز الإيطالي، قائمة أغلى 10 سيارات بيعت في المزاد.



وكشف هذا المزاد، رغم مرور عام ونصف من عدم اليقين، بسبب وباء كورونا، أن هناك الكثير من الشهية لشراء السيارات التاريخية، إذ شهد المزاد ارتفاع في العوائد بنسبة 35،3%، مسجلا 345 مليون دولار لما يقرب من 300 سيارة تم بيعها خلاله.



وتصدرت سيارة ماكلارين أف 1، 1995، قائمة السيارات الأغلى التي بيعت في المزاد، بسعر 20،495 مليون دولار، لتحطم التوقعات التي قدرتها بقيمة 15 مليون دولار.



وجاءت سيارة Ferrari 250 California LWB Competizione Spyder، من انتاج عام 1959، بسعر 10،8 مليون دولار، بينما جاء في المرتبة الثالثة سيارة أستون مارتين، DB4 GT Zagato، بسعر 9،5 مليون، تلتها سيارة فيراري 268SP Spider لعام 1962، بسعر 7،705 مليون.



وفي المرتبة السادسة، جاءت سيارة فيراري 250 GT Berlinetta Tour de France، لعام 1958 والتي بيعت بسعر 6 مليون، في حين جاءت سيارة بوجاتي تيبو 35 بي، لعام 1929 في المرتبة السابعة بسعر 5،6 مليون.



واحتلت سيارات فيراري 250 GT Cabriolet Serie I Pininfarina، لعام 1958، بسعر 4،4 مليون. (أنسامد).



