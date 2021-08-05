إيطاليا: تباين مبيعات السيارات والدراجات النارية المستعملة

(أنسامد) - أغسطس 5 - روما - تسير مبيعات السيارات والدراجات النارية المستعملة في إيطاليا، على درجتين متفاوتين خلال شهر يوليو الماضي، ففي حين تشهد مبيعات السيارات المستعملة تقلبا، شهد بيع الدراجات النارية المستعملة زيادة واضحة.



وبحسب البيانات، فإن نقل ملكية السيارات المستعملة، سواء نقل الملكية المؤقت، أو من الوكيل حتى المشتري النهائي، شهد انكماشا بنسبة 0،8% خلال يوليو، مقارنة بنفس الشهر قبل وباء كورونا، في 2019.



ورغم ذلك الانكماش بالمقارنة بعام 2019، إلا أن هذا الانكماش يمكن ترجمته إلى نموا بمعدل 3،8%، في معدل البيع اليومي، بالنظر إلى وجود أيام عمل أقل في يوليو 2021.



إلى جانب ذلك، فمقابل كل 100 سيارة جديدة يتم بيعها، كان هناك 230 سيارة مستعملة قد تم بيعها خلال شهر يوليو، أي أكثر من ضعف بيع السيارات الجديدة، في حين وصل المعدل على مدار السبعة شهور الأولىـ 176 سيارة.



وفيما يتعلق بالدراجات النارية المستعملة، فقد شهدت نموا بمعدل 3،1% بالمقارنة بنفس الشهر في عام 2019، قبل أمة كورونا.



وفي الفترة بين يناير إلى يوليو، شهدت مبيعات هذه الدراجات نموا بمعدل 30،2% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. (أنسامد).



