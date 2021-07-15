وقف بيع سيارات البنزين في أوروبا بدءا من 2035

(أنسامد) - يوليو 15 - روما - الاتحاد الأوروبي ينطلق بسرعة في الثورة الخضراء، والتي تمر عبر قطاع المواصلات، إذ قدمت المفوضية الأوروبية حزمة إجراءات تتضمن وقف بيع السيارات العاملة بالبنزين بداية من عام 2035.



حزمة الإجراءات التي تحمل عنوان "Fit for 55" التي تم تقديمها، أمس الأربعاء، بعد سلسلة من المفاوضات مع المنظمات البيئية غير الحكومية، وكذلك لوبي تصنيع السيارات، تشكل جزء أساسي من استراتيجية تهدف للكفاح ضد التغير المناخي، والوصول إلى "صفر انبعاثات" بحلول عام 2050.



وعلقت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين: "لقد وصل اقتصاد الوقود الإحفوري إلى حدوده، هناك حاجة إلى نموذج جديد"، موضحة أنه استجابة للاضطرابات المناخية المستمرة، يريد الاتحاد الأوروبي الوصول إلى نسبة 55% من انبعاثات أقل مما كانت عليه في عام 1990.



هذا الهدف يتطلب "هيكل كامل"، واقتراحات لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة إلى صفر اعتبارا من 2035، ووضع حد فعلي لمبيعات سيارات البنزين والديزل لصالح محركات كهربائية، بحسب أورسولا فون دير لاين.



وبين المفوضة أن هذا الإجراء سيفيد المواطنين أيضا من خلال خفض تكاليف الطاقة وتحسين جودة الهواء.



هذا الاقتراح لم يلقى إعجاب صناعة السيارات الأوروبية، ممثلة برابطة المصنعين الأوروبين للسيارات (ACEA) التي وصفته بأنه "غير منطقي". (أنسامد).



