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سيارات - دليل السيارات
حوافز بيئية جديدة بقيمة 300 مليون يورو للسيارات
    (أنسامد) - يوليو 6 - روما - 300 مليون يورو من حوافز الدعم البيئية لقطاع السيارات تلوح في الأفق، والتي سيتم طرحها للتصويت في لجنة الموازنة في البرلمان اعتبارا من اليوم، الثلاثاء.

    وتضم الحوافز 50 مليون يورو مخصصة للسيارات الهجين والكهربائية (انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بين صفر و60 جرام لكل كم)، في حين يتم تخصيص200 مليون يورو لسيارات البنزين والديزل التي تتراوح انبعاثاتها بين 61 و135 جرام لكل كم.

    إلى جانب ذلك، فهناك 50 مليون للسيارات التجارية، في حين لم يتم تحديد حتى الآن مكافئات تخريد السيارات القديمة. (أنسامد).

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