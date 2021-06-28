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سيارات - دليل السيارات
إيطاليا: لانسيا تطلق سكوتر "يبسيلون" الكهربائي
    (أنسامد) - يونيو 28 - روما - وقعت شركة "لانسيا" الإيطالية للسيارات، اتفاق تعاون لتوزيع أول اسكوتر كهربائي، والذي سيتم تقديمه بالاقتران مع ماركتها من السيارات يبسيلون هيبرد أيكوشيك، لتوفير حلا مستمداما للتنقل الحضري.

    الاسكوتر الكهربائي الجديد الذي يحمل الماركة "يبسيلون" سيتم تصنيعه وتوزيعه بالتعاون مع "أم تي ديستريبشون"، وهو متاح لدى التجار وقنوات توزيع واسعة النطاق.

    وتبلغ سرعة الاسكوتر الجديد 18 كم، ويعمل بمحرك 250 وات، ويصنع من إطار من الألومنيوم، وعجلات قرصية بمقاس 8 بوصات، بالإضافة إلى نظام تعليق أمامي ومصابيح ليد.

    هذا الاسكوتر الجديد، معروض بسعر 299 يورو، ومتوفر باللونين الذهبي والداكن المميز لعلامة لانسيا. كما يعد من الأنواع الأخف وزنا والأكثر تنوعا في فئته. (أنسامد).

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