روما: رادارات بذكاء اصطناعي لمكافحة الازدحام المروري والتلوث

(أنسامد) - مايو 30 - روما - تجري شركة "سوني أوروبا" 3 تجارب في العاصمة الإيطالية، روما، في شهر يونيه القادم، من خلال نشر حساسات صور (رادرات طرق) تعمل بالذكاء الاصطناعي، للحد من الاختناقات المرورية والحوادث والتلوث الناجم من وسائل النقل.



الرادارات المتطورة الجديدة، مزودة بلاقطات صور من طراز IMX500، تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتأتي في إطار تجارب المدن الذكية التي تنفذها "سوني أوروبا"، بالتعاون مع "سيتلوم" و"أنفيشن" في روما.



وتهدف هذه الرادارات إلى تقليل التلوث الناجم عن حركة المرور في المدينة، وتحسين تخطيط النقل العام وتقليل الحوادث مع المشاة.



هذه الرادارات تهدف في الأساس إلى تقييم وتنفيذ نظام ذكي يتعلق بـ "ركن السيارات"، مما يسمح بتقليل التلوث والازدحام الناتجة عن الحاجة إلى التجول بحثا عن مكان لإيقاف السيارات.



النظام يوفر ارسال إشعارات إلى الهاتف الذكي، عبر تطبيق خاص، للإبلاغ عن أماكن وقوف السيارات المجانية الأقرب للسائق.



إلى جانب ذلك، فالنظام الجديد يأتي ضمن برنامج ذكي يعمل على تحسين قدرة شبكة النقل العام وزيادة استخدامها، من خلال اعتماد اختيار الأماكن الأفضل للتوقف، واحصاء عدد الركاب الذين يصعدون وينزلون من كل وسيلة مواصلات، واكتشاف الأحمال الزائدة. (أنسامد).



