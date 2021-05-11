متحف بياجيو يحتفل بالعيد 75 لفيسبا

(أنسامد) - مايو 11 - روما - يحتفل متحف بياجيو في بونتيديرا (بيزا) ، وهو أكبر متحف في إيطاليا مخصص لتاريخ ومستقبل الدراجات النارية ، بالذكرى 75 لفيسبا مع معرض "فيسبيزاتيفي".



يقول بيان الاحتفالية انه "تم تنظيم مساحة المعرض في ستة أقسام موضوعية ، كل منها يضم نموذجًا تمثيليًا بشكل خاص من Vespa ، والذي تمت إضافة سلسلة Vespa 75 الخاصة الجديدة تمامًا ، والتي تم إنشاؤها للاحتفال بعيد ميلادها المهم ومتاحة فقط لعام 2021 من أجل Vespa Primavera و Vespa GTS.



كما يتم عرض العمل المضيء الذي ابتكره الفنان ماركو لودولا ، "Vespa 75" ، وهي قطعة فريدة من نوعها من البرسبيكس والنيون تعزز من شهرة فيسبا ". (أنسامد).



