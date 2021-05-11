متحف بياجيو يحتفل بالعيد 75 لفيسبا

(أنسامد) - مايو 11 - روما - يحتفل متحف بياجيو في بونتيديرا
(بيزا) ، وهو أكبر متحف في إيطاليا مخصص لتاريخ ومستقبل الدراجات
النارية ، بالذكرى 75 لفيسبا مع معرض "فيسبيزاتيفي".
يقول بيان الاحتفالية انه "تم تنظيم مساحة المعرض في ستة أقسام
موضوعية ، كل منها يضم نموذجًا تمثيليًا بشكل خاص من Vespa ، والذي
تمت إضافة سلسلة Vespa 75 الخاصة الجديدة تمامًا ، والتي تم
إنشاؤها للاحتفال بعيد ميلادها المهم ومتاحة فقط لعام 2021 من أجل
Vespa Primavera و Vespa GTS.
كما يتم عرض العمل المضيء الذي ابتكره الفنان ماركو لودولا ،
"Vespa 75" ، وهي قطعة فريدة من نوعها من البرسبيكس والنيون تعزز
من شهرة فيسبا ". (أنسامد).