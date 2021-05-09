اودي تجرب سيارتها الجديدة في حلبات ايطاليا

(أنسامد) - مايو 9 - روما - قرر عملاق السيارات الالمانية اودي اجراء اختبار الجودة علي تحفته الجديدة على الحلقة الشمالية (Nordschleife) من حلبة نوربورغرينغ ، وهي حلبة متطلبة يبلغ طولها 22.834 كيلومترًا ، مع 172 منحنى منها 84 على اليمين و 88 على اليسار. هذا ما حدده جاكي ستيوارت في عام 1960..و ما يتبعه الصناع الجدد لهذه السيارة .



تبدأ المرحلة الاولي من الاختبار في ميلان بيازا دومو إلى ميلان بيازا كورفيتو مثل كل سيارة Audi ، فإن RS e-Tron GT متصلة دائمًا بالشبكة وهذا يوفر ضمانًا لمعلومات حركة المرور المحدثة باستمرار من خلال نظام الملاحة MMI بالإضافة إلى MMI touch.



تم الترويج لخدمات المعلومات والترفيه و Audi Connect و ADAS التي تعتبر في المقدمة من أجل سهولة الاستخدام والسلامة .



بمجرد إجراء اختبار A1 باتجاه بارما ، يأتي الاختبار الثاني الصعب (الصعب جدًا بالفعل) الذي يجب التغلب عليه: الامتثال لحدود السرعة.



السفر بسرعة 140 كم / ساعة - ما يزيد قليلاً عن 130 - خلف عجلة قيادة سيارة قادرة على الركض من 0 إلى 100 كم / ساعة في 3.3 ثانية وفوق كل ذلك من 0 إلى 200 كم / ساعة في 10.9 ثانية ، والتي تصل إلى سرعتها القصوى المحددة ذاتيًا البالغة 250 كم / ساعة ..



تسلط سيارة Audi RS e-Tron GT الضوء على جميع مزايا الدفع الكهربائي على امتداد الطريق السريع هذا ، مع جودة حياة عالية على متن السيارة والغياب شبه التام للضوضاء. (أنسامد).



