اودي تجرب سيارتها الجديدة في حلبات ايطاليا

(أنسامد) - مايو 9 - روما - قرر عملاق السيارات الالمانية اودي
اجراء اختبار الجودة علي تحفته الجديدة على الحلقة الشمالية
(Nordschleife) من حلبة نوربورغرينغ ، وهي حلبة متطلبة يبلغ طولها
22.834 كيلومترًا ، مع 172 منحنى منها 84 على اليمين و 88 على
اليسار. هذا ما حدده جاكي ستيوارت في عام 1960..و ما يتبعه الصناع
الجدد لهذه السيارة .
تبدأ المرحلة الاولي من الاختبار في ميلان بيازا دومو إلى ميلان
بيازا كورفيتو
مثل كل سيارة Audi ، فإن RS e-Tron GT متصلة دائمًا بالشبكة وهذا
يوفر ضمانًا لمعلومات حركة المرور المحدثة باستمرار من خلال نظام
الملاحة MMI بالإضافة إلى MMI touch.
تم الترويج لخدمات المعلومات والترفيه و Audi Connect و ADAS التي
تعتبر في المقدمة من أجل سهولة الاستخدام والسلامة .
بمجرد إجراء اختبار A1 باتجاه بارما ، يأتي الاختبار الثاني الصعب
(الصعب جدًا بالفعل) الذي يجب التغلب عليه: الامتثال لحدود السرعة.
السفر بسرعة 140 كم / ساعة - ما يزيد قليلاً عن 130 - خلف عجلة
قيادة سيارة قادرة على الركض من 0 إلى 100 كم / ساعة في 3.3 ثانية
وفوق كل ذلك من 0 إلى 200 كم / ساعة في 10.9 ثانية ، والتي تصل إلى
سرعتها القصوى المحددة ذاتيًا البالغة 250 كم / ساعة ..
تسلط سيارة Audi RS e-Tron GT الضوء على جميع مزايا الدفع
الكهربائي على امتداد الطريق السريع هذا ، مع جودة حياة عالية على
متن السيارة والغياب شبه التام للضوضاء. (أنسامد).