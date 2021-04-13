بوجاتي تحتفل بمرور 30 عاما على سيارتها الأيقونية "إي بي 110"

(أنسامد) - أبريل 13 - روما - تحتفل شركة "بوجاتي" الشهيرة لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، بمرور 30 عاما على تقديم النموذج الأول لسيارتها الأيقونية "إي بي 110 إي".



ويعد إطلاق هذه السيارة لحظة فارقة في تاريخ الشركة، وكذلك في مسيرة رائد الأعمال الإيطالي رومانو أرتيولي، الذي أعاد شركة بوجاتي إلى الواجهة في ثمانينات القرن الماضي.



وأوضح الرئيس الحالي لبوجاتي، ستيفان فينيكلمان: "رومانو أرتيولي هو جزء من تاريخ علامتنا، فبفضل مبادرته ومثابرته، تم إحياء بوجاتي"، مشددا على أن حماس رومانو وشغفه ببوجاتي ساهم في حمل الشركة حتى القرن الواحد والعشرين.



وفي بيان لبوجاتي، أوضحت أن حب رومانو أرتيولي للسيارات، هو جزء وثيق في مسيرته المهنية.



منذ طفولته، كان رومانو شغوفا بسيارات السباق، وهو ما دفعه لدراسة الهندسة الميكانيكية في بولزانو، قبل أن ينطلق في مهنة إصلاح السيارات.



وفي عام 1952، تعرض رومانو لصدمة بعد علمه أن شركة بوجاتي توقفت عن انتاج السيارات، لذا كرس عمله على إعادة إحياء هذه العلامة التجارية.



وخلال السنوات التالية، تحول رومانو إلى واحد من أكبر الموزعين للسيارات، لاسيما اليابانية وسيارات فيراري. وفي منتصف الثمانينات، دخل رومانو في مفاوضات مع الحكومة الفرنسية لشراء العلامة التجارية لبوجاتي.



عقب ذلك، أقام رومانو أرتيولي مصنع ضخم لتصنيع السيارات خاص ببوجاتي على مساحة 240 ألف متر مربع، وبالقرب من مصانع فيراري ومازيراتي ولامبورجيني.



ومع إطلاق سيارة "إي بي 110"، تصدرت الشركة واجهة قطاع السيارات، نظرا للأداء المميز للسيارة وتصميمها المذهل حينها. (أنسامد).



