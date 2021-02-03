فيراري تنوي التحول كاملا إلى الطاقة الكهربائية بحلول 2030

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - اختتمت مجموعة فيراري الإيطالية، عام 2020، الذي شهد ركود عام جراء تفشي وباء كورونا، بنتائج أفضل من المتوقع، بفضل الربع الأخير القياسي الذي خفف من وطأة العام.



وفي المقابل، تنوي الشركة إطلاق أول نموذج كهربائي كامل من سياراتها بحلول عام 2030، في الوقت الذي تدرس المجموعة تعيين رئيس تنفيذي جديد لهيا، بديلا عن لويس كاميليري.



وأوضح رئيس المجموعة، جون إلكان خلال مكالمة جماعية مع فريق المجموعة لتقديم نتائج عام 2020، أن شركته تبحث عن مستقبل خال من الانبعاثات، مشيرا إلى أن الشركة تتجه للابتكار بقوة ولديها أكبر مجموعة من المنتجات في تاريخها.



وتابع:" في غضون عقد من الزمن، سنرى سيارة فيراري كهربائية بالكامل، نريد أن نراها"، مبينا أن هذا سيكون نقطة تحول وبناء على النتائج الواعدة التي حققتها الشركة خلال هذه السنوات وحتى في عام 2020، والتي توضح قوة نموذج أعمال الشركة ومرونتها.



وأضاف:" اليوم لدينا أجمل وأكبر مجموعة للمنتجات وأكثرها ابتكارا في تاريخنا". (أنسامد).



