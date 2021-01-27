مازيراتي ماك 20 ..أجمل سيارة خارقة لعام 2021

(أنسامد) - يناير 27 - روما - منح مهرجان السيارات الدولي في
باريس جائزة "أجمل سيارة خارقة لعام 2021"
للسيارة الايطالية مازيراتي ماك 20 في حفل اذيع و تابعه الملايين
عبر الإنترنت.
في اول تعليق للشركة قال كلاوس بوس ، رئيس قسم التصميم في
مازيراتي: "يشرفنا أن نحصل على هذه الجائزة المرموقة ، تتويجًا
لعمل فريق كامل كرّس نفسه بالكامل لهذا المشروع الفريد: مشروع يفتح
فصلاً جديدًا في تاريخ مازيراتي". تجمع Mc20 بين الأناقة والرياضة
والشخصية الفريدة ، وهي "تحفة أصلية في الأسلوب" .
يؤكد House of the Tridentان السيارةة الفائزة تم تصميمها في مركز
مازيراتي ستايل في تورينو ، وتمثل عودة مازيراتي إلى قطاع السيارات
الرياضية الفائقة ، بسيارة تجمع بين الأداء العالي والتكنولوجيا
المبتكرة والحلول التقنية الجريئة. (أنسامد).