مازيراتي ماك 20 ..أجمل سيارة خارقة لعام 2021

(أنسامد) - يناير 27 - روما - منح مهرجان السيارات الدولي في باريس جائزة "أجمل سيارة خارقة لعام 2021" للسيارة الايطالية مازيراتي ماك 20 في حفل اذيع و تابعه الملايين عبر الإنترنت.



في اول تعليق للشركة قال كلاوس بوس ، رئيس قسم التصميم في مازيراتي: "يشرفنا أن نحصل على هذه الجائزة المرموقة ، تتويجًا لعمل فريق كامل كرّس نفسه بالكامل لهذا المشروع الفريد: مشروع يفتح فصلاً جديدًا في تاريخ مازيراتي". تجمع Mc20 بين الأناقة والرياضة والشخصية الفريدة ، وهي "تحفة أصلية في الأسلوب" .



يؤكد House of the Tridentان السيارةة الفائزة تم تصميمها في مركز مازيراتي ستايل في تورينو ، وتمثل عودة مازيراتي إلى قطاع السيارات الرياضية الفائقة ، بسيارة تجمع بين الأداء العالي والتكنولوجيا المبتكرة والحلول التقنية الجريئة. (أنسامد).



