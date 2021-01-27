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سيارات - دليل السيارات
مازيراتي ماك 20 ..أجمل سيارة خارقة لعام 2021
    (أنسامد) - يناير 27 - روما - منح مهرجان السيارات الدولي في باريس جائزة "أجمل سيارة خارقة لعام 2021" للسيارة الايطالية مازيراتي ماك 20 في حفل اذيع و تابعه الملايين عبر الإنترنت.

    في اول تعليق للشركة قال كلاوس بوس ، رئيس قسم التصميم في مازيراتي: "يشرفنا أن نحصل على هذه الجائزة المرموقة ، تتويجًا لعمل فريق كامل كرّس نفسه بالكامل لهذا المشروع الفريد: مشروع يفتح فصلاً جديدًا في تاريخ مازيراتي". تجمع Mc20 بين الأناقة والرياضة والشخصية الفريدة ، وهي "تحفة أصلية في الأسلوب" .

    يؤكد House of the Tridentان السيارةة الفائزة تم تصميمها في مركز مازيراتي ستايل في تورينو ، وتمثل عودة مازيراتي إلى قطاع السيارات الرياضية الفائقة ، بسيارة تجمع بين الأداء العالي والتكنولوجيا المبتكرة والحلول التقنية الجريئة. (أنسامد).

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