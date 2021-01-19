بورش إيطاليا ، تنتصر في التحدي المعقد لعام 2020

(أنسامد) - يناير 19 - روما - بالنسبة لشركة ، مثل Porsche ، التي أسست تاريخها على الابتكار والأداء ، حتى أصعب اللحظات - تلك التي ، على سبيل المثال ، في سباق السيارات تتوافق مع الشجار بين المنافسين ، أو سوء الأحوال الجوية ، أو مرة أخرى ، أعطال أو انخفاض في الأداء الميكانيكي - فهي لا تمثل أبدًا عقبات لا يمكن التغلب عليها. في الواقع ، يمكن استخدامها لتحسين المشاريع والحلول وأنظمة الدفع ، وكذلك لتهدئة شخصية وجسم الرجال المشاركين في هذه التحديات على جميع المستويات.



ما حدث في عام 2020 ، مع الإغلاق الأول و''الأزمة '' الثانية التي وصلت عندما بدا هدف الوضع الطبيعي الجديد قريبًا ، لم `` يخيف '' بورش وفرعها الإيطالي. تعبيرين عن الروح نفسها التي أشعلت المحركات لأكثر من 70 عامًا ، ودفعتهما إلى ما هو أبعد من الأداء الأقصى ويسمح لنا بالوصول إلى العديد من المعالم طريقة التفكير والعمل التي في عام 2020 وبمساعدة ومشاركة جميع المتعاونين جعلت من الممكن إكمال التطوير وإطلاق البرامج المعتمدة بالفعل لهذا العام. الرغبة في القيام بعمل أفضل دائمًا والمضي قدمًا - في حالة بورش إيطاليا - رافق أحداث التواصل والاتصال المهمة مع المهنيين والجمهور. كان هذا هو الحال بالنسبة لافتتاح المتجر النموذجي في ميلانو في موقع CityLife المرموق أو استمرارًا لأكبر مركز تجارب بورش في العالم في مقاطعة بريشيا ، في أوتودرومو دي فرانشاكورتا.



تم الاستحواذ عليها في عام 2019 ، وهي تتوخى استثمارًا يزيد عن 26 مليون يورو والهدف المتمثل في أن تصبح جاهزة للعمل اعتبارًا من بداية عام 2021. ويمتد مركز Franciacorta PEC على مساحة 60 هكتارًا تقريبًا ، وسيستضيف أكبر مركز عملاء في العالم. (5600 متر مربع) وهي بالتأكيد أحد الأحداث العظيمة لمرحلة التوسع هذه لبورشه في إيطاليا.



في نوفمبر ، مع التزام كبير من جميع المشاركين والمنظمين ، تمكنت نسخة 2020 من كأس بورش كاريرا إيطاليا من الانتهاء ، وهو حدث تقليدي لجميع العملاء الرياضيين وعشاق السباقات. (أنسامد).



