بيكاسو سيارة خارقة بقوة 600 حصان

(أنسامد) - ROMA, 13 GEN - انسامد - 13 يناير - كانون الثاني - بيكاسو سيارة سويسرية خارقة بقوة 600 حصان ووزنها 900 كجم فقط.



السيارة ، التي صممها بيكاسو أوتوموتيف ، كانت تسمى PS-01 وهي خفيفة وقوية ، كما تم تقديمها بخط قوي للغاية.



تعتمد السيارة الخارقة ، التي تم تطويرها في لوغانو ، على منصة خفيفة الوزن تضم العديد من أجزاء ألياف الكربون.. بالإضافة إلى ذلك ، فإن جسم بيكاسو PS-01 مصنوع بالكامل من ألياف الكربون ، مما يسمح لها بإيقاف إبرة التوازن عند 900 كجم فقط.. تتميز بجناح خلفي كبير من ألياف الكربون ، ويحتوي النموذج الأولي أيضًا على أنابيب عادم مزدوجة وسقف مجهز للمساعدة في تبريد المحرك المثبت في المنتصف.



لم يتم الكشف عن تفاصيل المحرك بعد الا أن بيكاسو مزودةبمحرك V6 مزدوج التوربو لسيارة إيطالية ، موجودة وقوة 600 حصان. لم يتم نشر أي صور للمقصورة الداخلية المكتملة ، ولكن تظهر صورة أن السيارة ستحتوي على مقاعد رياضية منخفضة. (ANSA).

