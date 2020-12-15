مارسيدس بنز وشركة إيطالية يطورون سيارة أسعاف جديدة

أنسامد - 15 ديسمبر/ كانون الأول - تحولت شاحنة مارسيديس بينز سبينتر إلى سيارة أسعاف جديدة في إيطاليا، بفضل شراكة بين فرع الشركة الألمانية في إيطاليا، وشركة أولميدو سبا، الإيطالية، في الوقت الذي يزداد الحاجة لسيارات الأسعاف خلال جائحة كورونا.



وسيارة الأسعاف الجديدة هي نتاج شراكة كبيرة بين مارسيدس بينز إيطاليا فان، وشركة أولميدو سبا، الرائدة في تجهيز وتحويل الشاحنات الخاصة.



سيارة الأسعاف الجديدة تمتاز بمزيد من الآمان والبتكار والستدامة، وهي نتاج عملية تطوير وإعادة تشكيل على مدار عامين من العمل.



السيارة التي أطلقت في السوق تعكس أعلى معدل من التطوير، إذ أنها تمتاز بنظام ضغط سلبي الذي يسمح، بفضل الإدخال المستمر للهواء المعقم في المقصورة الصحية وتغيير الهواء بدرجة كبيرة، في تقليل مخاطر العدوى داخل السيارة.



السيارة الجديدة هي ثنائية الدفع في العجلات الامانية، وتتضمن علبة تروس تتكون من تسعة درجات.



