أوروبا:ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية ثلاثة أضعاف في 2020

أنسامد - 14 أكتوبر/ تشرين الأول - تشهد مبيعات السيارات الكهربائية ارتفاعا في السوق الاوروبية، مع بدء سريان المعايير الاوروبية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.



وبحسب احصاءات، ارتفعت حصة السيارات الكهربائية في السوق الأوروبي من 3% إلى 10% خلال العام الجاري، أي بارتفاع لأكثر من ثلاثة أضعاف، مع توقعات أن يواصل الارتفاع خلال العام المقبل إلى 15% من حجم المبيعات.



وفي الوقت الذي يحاول معظم مصنعي السيارات للوصول إلى أهداف انبعاثات الاتحاد الأوروبي، فإن الزيادة في الانبعاثات من سيارات الدفع الرباعي "مثيرة للقلق"، إذ لا تزال مبيعات هذه السيارات مرتفعة لتبلغ 39% من حجم الأسواق، بحسب الأرقام المنشورة في تقرير لهيئة "النقل والبيئة"، وبدعم من نادي كيوتو، الذي يوفر تحليلا لمبيعات النصف الاول من عام 2020.



وأشار التقرير إلى فاعلية معايير الانبعاثات التي تبناها الاتحاد الاوروبي، كما يكشف عن الخطر الذي تمثله السيارات العادية، من حيث انتشار التلوث.



توضح فيرونيكا أنريس، مديرة "النقل والبيئة في إيطاليا" أنه بفضل معايير الانبعاثات، تشهد مبيعات السيارات الكهربائية في أرووبا، "انفجارا"، في حين سجلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات الجديدة، أكبر انخفاض كبير منذ البدء في إجراءات الحد من الانبعاثات في 2008.



تشير أنريس إلى أنه إلى جانب حوافز الشراء، فإن إجراءات الانبعاثات هي المحرك للسوق الإيطالي وتساهم في الوصول إلى الهدف الموضوع بواسطة الحكومة الإيطالية ضمن خطة الطاقة الوطنية والمناخ، وهو 6 مليون سيارة كهربائية بحلول 2030.



وتابعت فيرونيكا أنريس أنه ينبغي دعم المراجعة الطموحة للمعايير من أجل استمرار هذا التحول الإيجابي حتى بعد عام 2021.



