إيطاليا: نهايةالنسخة العاشرة من ميلان للسيارات الكلاسيكية

أنسامد - 28 سبتمبر/أيلول - أسدلت النسخة العاشرة من فاعلية ميلان للسيارات الكلاسيكية، الستار بعد نهاية أسبوع شهدت مشاركة جيدة من الجمهور، في أول فاعلية للسيارات في أوروبا عقب الإغلاق الذي فرضته لكبح جماح فيروس كورونا.



ونظمت هذه الفاعلية للاحتفاء بأفضل السيارات الكلاسيكية والتاريخية، مع مشاركة النوادي والاتحادات، والمتاحف والسجلات في هذه الفاعلية التي كانت مليئة بالأحداث.



ومن بين العروض التي شهدت مشاركة الجمهور، حدث "السيارات في السينما"، الذي رصد السيارات الرمزية التي تم تخليدها ليس فقط في الأفلام ولكن في الذاكرة التاريخية لأجيال كاملة.



وتناول الحدث العديد من الماركات التي لا تنسى، بداية من أيسوتا فراشيني، التي ظهرت في فليم "فيال ديل ترامونتو"، لبيلي ويلدر، في عام 1950.



كما حضر الجمهور عرض للسيارات التي شاركت في فيلم "أبيض، أحمر، أخضر"، مثل ألفا سود، و131 بانوراما وفيات 1100.



وتضمنت الفاعلية سباق شارك فيها العديد من أهم الماركات الإيطالية، من تنظيم نادي السيارات الكلاسيكية الإيطالي ومتاحف فراتيلي كوزي ونادي 500، إذ شهد تسابق 40 سيارة و13 سيارة صغيرة أخرى.



وفيما يتعلق سباق Ruoteclassiche الذي نظم ضمن الاحتفالية، فقد شهد مشاركة حوالي 70 سيارة من الأنواع المختلفة.



وشكلت هذه الفاعلية فرصة للاحتفال بمرور 35 عاما على إطلاق السيارة التاريخية ألفا 75.



