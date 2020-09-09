إيطاليا: مازيراتي تعلن عن سيارات مبتكرة

أنسامد- 9 سبتمبر/ أيلول - ساعات قليلة تفصلنا عن الفاعلية هي الضخمة لشركة السيارات الإيطالية، مازيراتي، التي تفتح من خلاله مرحلة جديدة في تاريخها، بالإعلان عن سيارات جديدة ومبتكرة.



الفاعلية التي تحمل عنوان "MMXX.. حان الوقت لتكون شجاعا"، تنطلق اليوم، الأربعاء من تنظيم شركة مازيراتي، التي تتخذ من مدينة مودينا الإيطالية، مقر لها، من أجل فتح مرحلة مستقبلية جديدة بسيارات جديدة وابتكار ومشروعات ثورية.



وستطلق الشركة، التي تم تأسيسها سنة 1914، مرحلتها المستقبلية الجديدة بتقديم سيارتها الرياضية الجديدة مازيراتي أم سي 20، والتي سيتم انتاجها في المصنع التاريخي للشركة في فيال تشيرو مينوتي، الذي تم تجديده مؤخرا، والمزود بمعمل عن المحركات.



وفي بيان للشركة المتخصصة في انتاج سيارات السباق والسيارات الرياضية، أوضحت أنه بسيارة مازيراتي أم سي 20، تعود الشركة إلى عالم السباق، مشيرة إلى أنها ستجري بث مباشر للفاعلية من داخل أوتودرام مودينا الذي يستضيف الفاعلية.



ولفتت الشركة إلى أن البث سيكون بخمسة لغات على موقعها houseof.maserati.com، وهي الأنجليزية والإيطالية والإسبانية والكورية واليابانية. وستبدأ الفاعلية في الساعة 8:35 مساء اليوم.



