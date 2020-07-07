ايطاليا:فيات تبدأ تصنيع سيارة "نوفا فيات 500" الكهربائية

أنسامد- 6 يوليو- تموز- تركز مجموعة "فيات" الإيطالية على السيارات الكهربائية من خلال دخول سوق السيارات التي لا تعمل بالوقود، مع نسخة جديدة من سيارة "نوفا فيات 500".



واختارت الشركة، تاريخ رمزي لإطلاق سيارتها الكهربائية، وهو الرابع من يوليو، وهو اليوم الذي يتزامن مع إطلاق سيارتها الأسطورية "شينكوينو" الذي جرى في 4 يوليو عام 1957، في تورينو.



السيارة الجديدة تم إطلاقها أيضا في مدينة تورينو، في مصنع ميرافيوري التاريخي، الذي تم تجديده بالكامل، حيث يعمل 1200 شخص على انشاء هذه السيارة الجديدة. ومن المقرر أن تبلغ السعة الانتاجية للمصنع من هذه السيارات 8 آلاف سيارة سنوية، وستكون مزودة ببطارية تغطي مسافة 320 كلم في الشحنة الواحدة، إذ خصصت مجموعة فيات 700 مليون يورو، من أجل تصميم وتطوير وهندسة وبناء خط الانتاج، إضافة إلى 800 مليون أخرى من أجل تصنيع سيارتي ماسراتي جران كابريو وجران توريزمو، المقرر إطلاقهما في الأسواق العام المقبل.



وجاءت سيارة "نوفا فيات 500" ضمن السيارات التي سيتم تمويلها ضمن خطة الاستثمار الإيطالية بقيمة 5 مليار دولار، وهو ما أكده رئيس المجموعة جون إلكان، ورؤساء المجموعة، وكذلك رئيس الدولة، سرجيو ماتاريلا، ورئيس الوزارء، جيوسيب كونتي، خلال تقديم السيارة.



ومن المقرر أن يبدأ انتاج السيارة في الصيف، كما سيبدأ البيع في سبتمبر وأكتوبر، ومن المقرر أن يتراوح سعرها بين 34،9 و37،9 ألف يورو.



وشكلت سيارة "فيات 500" خلال الخمسين عام الماضية، حلم التنقل للإيطاليين، إضافة إلى كونها موضة عصرية وسفيرة للصناعة الإيطالية في العالم.



وفي عام 2017، وضعت سيارة من الجيل الأول من هذا الطراز ضمن المجموعة الدائمة لمتحف الفن المعاصر في نيو يورك.



