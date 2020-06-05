فيات باندا السيارة الاكثر مبيعا في ايطاليا الفترة الماضية

انسامد - 5 يونيو / حزيران - على الرغم من ركود سوق السيارات في إيطاليا الفترة الماضية نتيجة اجراءات الاغلاق بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، جاءت سيارة فيات باندا السيارة الأكثر مبيعاً في إيطاليا في شهر مايو حيث سجلت مبيعاتها 6.477 سيارة.



وسجلت مبيعات سيارة فيات باندا خلال الخمسة أشهر الاولي من العام الجاري ما يزيد قليلا عن 37 ألف سيارة.



واصلت مبيعات سيارات الدفع الرباعي المباعة في إيطاليا معدلات النمو، فعلى الرغم من انخفاض عمليات التسليم مقارنة بالعام الماضي، فقد ارتفعت الحصة السوقية لسيارة كروس أوفر إلى 37.1% مقارنة بـ 32.8% في نفس الشهر من العام الماضي.



وسجلت مبيعات سيارات الديزل في ايطاليا انخفاضا في شهر مايو بلغت نسبته 36.1%. وتصدرت السيارة فورد بوما مبيعات السيارات الهجينة حيث حققت مبيعاتها 1.200 سيارة، تلتها سوزوكى سويفت (906) وتويوتا ياريس (753 سيارة).



