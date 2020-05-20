تورينو:إعادة فتح مصنع ميرافيوري كلاسيك

انسامد - 20 مايو - ايار - تم تشغيل مكتب ميرافيوري كلاسيك مرة أخرى والذي يقع في منطقة ميرافيوري الصناعية في تورينو: وبالتالي سيتم استئناف أنشطة التصديق والترميم التي تم تعليقها بسبب فيروس كورونا. سوف يطبق المكتب بروتوكول السلامة والصحة ، الذي طورته مجموعة اف سي ايه بمساعدة عالم الفيروسات روبرتو بوريوني ، المعمول به بالفعل في جميع شركات اف سي ايه الإيطالية بدئا من المصانع إلى الوكلاء ، والذي يتبع ما تم تحديده بالفعل في الاتفاقية الموقعة في 9 أبريل بين اف سي ايه والمنظمات النقابية الوطنية.



وقد بدانشاط المكتب الكلاسيكي منذ 2015 ملحقا بالمقر الاجتماعي لشركة ابارث للسيارات في تورينو وكان يتضمن المكتب انشطة الاصلاح و تجديد السيارات الاثرية ايا كان مصدرها حيث ان دور المكتب قائم علي الحفاظ علي السيارات الاثرية الايطالية.



يضاف الي هذا الدور ايضا منح شهادات توثيق للسيارات والتي سيتم الحصول عليها من المصانع الكلاسيكية الاصليةوذلك بعد خضوع السيارة المراد تاصيلها حيث يتم للبحث في تفاصيل التفاصيل الخاصة بالسيارة والتحقق من بيانات الانتاج والمواصفات الفنية من خلال الرجوع الي ارشيف الشركة..



وتؤكد الشهادة الممنوحة من المكتب علي اصالة السيارة و تشير الي قيمتها التاريخية و سعرها.

