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سيارات - دليل السيارات
لامبورجيني تطلق أول طابع رقمي لها
    أنسامد - 17 مايو / أيار - أطلقت شركة لامبورجيني الايطالية المصنعة للسيارات بالتعاون مع شركة بتستامب Bitstamps أول طابع رقمي لها من خلال تطبيق تم إنشاؤه لهذا الغرض.

    تم تخصيص أول طابع رقمي للسيارة من طراز هوراكان إيفو RWD، وهي النموذج الذي تم عرضه في بداية مايو 2020 بعد إعادة افتتاح الشركة بعد التوقف بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

    ويتعبر هذا الطابع جزء من سلسلة مخصصة لتاريخ فرع الشركة في سانت أغاتا بولونييزي ولأكثر من 20 من سياراتها الشهيرة. يعتبر الطابع الرقمي لطراز هوراكان إيفو RWD متاحا من اعتبارا من الخميس عن طريق تطبيق Bitstamps، وسيتم إصداره في عدد محدود.

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