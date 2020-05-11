مصنع سيارات ميلفي يعود للعمل 21 مايو

انسامد - 11 مايو - ايار - قرر مصنع اف سي ايه بمنطقة ميلفي في اقليم بوتنزا استئناف العمل في 21 مايو بشكل كامل .



و كان قد تم تعليق العمل بشكل تام بسبب حالة طارئة لفيروس كورونا وفقا لقرار أعلنته النقابات الخاصةبالعاملين في مجال السيارات في نهاية مؤتمر هاتفي مع قادة مجموعة السيارات.



منذ 24 أبريل ، عاد جزء فقط من العمال إلى العمل في المصنع الخاص للبحث والتطوير في السيارات الهجين. واكد ممثلو النقابة انه يجب أن يؤخذ "الانتعاش الإنتاجي للمصنع بأكمله" بعين الاعتبار بشكل إيجابي ، لأنه سيسمح بعودة جميع العمال تقريبًا إلى المصنع ".



بالنسبة للنقابات ، اعتبارًا من 21 مايو ، "مع عودة معظم العمال ، سيكون التحقق من الموعد المحدد لبروتوكول 9 أبريل بشأن السلامة أكثر أهمية بحيث يتم تطبيق جميع القواعد المتوخاة بشكل صحيح وقبل كل شيء الامتثال للحماية الصحية وفي الوقت نفسه - أضافوا - نطلب أن تقوم جميع المؤسسات الإقليمية ، التي تم استثمارها في هذا الاتصال اليوم ، بدورها في قضية النقل ، مما يضمن للجميع خدمة نقل عام مناسبة وآمنة لجميع العمال في المنطقة الصناعية بسان نقولا دي ملفي .



