ايطاليا:قطاع السيارات يخسر 85 بالمائة

انسامد - 31 مارس - اذار - تسببت حالة الطوارئ المفروضة بسبب فيروس كورونا في خلق حدث استثنائي للغاية في قطاع السيارات في إيطاليا في شهر مارس الحالي .



قالت ميشيل كريتشي رئيسة الاتحاد الوطني للمركبات ان الوضع مثير للقلق حيث ان هذا القطاع سجل انخفاضًا بنسبة 85٪ مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019 ، اي خسارة تقدر بنحو 350 ألف سيارة بين مارس وأبريل ، مقارنةً باثني عشر شهرًا مضت.



واشارت الي ان هذه الفترة المثيرة الناشئة عن الحصار التام للسوق والتجار بسبب حالة الطوارئ واكدت انه لا تزال شبكة التجار أساسية في "خط تجميع السيارات" ، وبهذا المعنى ، خاصة بعد فترة الطوارئ هذه ، سنحاول تقديم كل الدعم اللازم للتجار حتى يتمكنوا من التعافي. ووفقا لاحصائيات عام 2019 فقد عاني قطاع السيارات من الإرهاق ، ومع ذلك تمكن من تحقيق '' نموا '' بنسبة 0.3 ٪ ، تم تحقيقه بفضل الدفع القوي للإيجار طويل الأجل والتسجيل الذاتي. .وعلى الرغم من الإغلاق علي + 3.4 في المائةالا انه لا يزال سوق المركبات التجارية منخفضًا ، في حين أثرت الإشارات السلبية على قطاع المركبات الصناعية (-7.8٪) وقطاع المقطورات (- 7.1٪) وسوق الحافلات (-5٪).



سيناريو مثير للقلق تمامًا أنه بالنسبة لعام 2020 يمكن أن يكون أسوأ من ذلك بسبب الأزمة التي ولدها الفيروس .



