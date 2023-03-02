نمو سوق السيارات في إيطاليا 17.5٪ في فبراير

(أنسامد) - مارس 2 - روما - أكدت وزارة النقل الإيطالية، أن مبيعات السيارات بلغت 130،365 سيارة في شهر فبراير الماضي، بزيادة 17.5٪ عن نفس الشهر من عام 2022.



وتشير البيانات، إلى أنه في الشهرين الأولين من العام، تم بيع ما مجموعه 258،689 سيارة، بزيادة قدرها 18.2٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.



وبلغت مبيعات مجموعة ستيلانتيس للسيارات في إيطاليا في فبراير 41504 سيارات، أي 0.9٪ أقل مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.



وبلغت الحصة السوقية 31.9٪ مقارنة بـ 37.8٪ في نفس الشهر من عام 2022. وخلال الأشهر القليلة الأولى من العام، باعت ستيلانتيس 84993 سيارة، بزيادة 5.6٪ عن نفس الفترة من العام الماضي مع انخفاض الحصة السوقية من 36.9٪ إلى 32.9٪. (أنسامد).



