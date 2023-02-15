إيطاليا-فيراري:سيارة "إس.إف 23" بطلة فورمولا-1

(أنسامد) - فبراير 15 - روما - أزاح فريق فيراري الستار عن سيارته الجديدة لموسم 2023 من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وسط حضور مئات من مشجعي الفريق المتحمسين، وذلك في ظل الطموح لعودة الفريق من جديد إلى منصات التتويج بعد غياب طويل.



قال تشارلز لوكلير سائق فريق فيراري :"بالطبع الهدف هو الفوز. هذا ما يحفزني. ونهدف للتتويج باللقب في النهاية." ولم يحصد فيراري لقب فئة السائقين ببطولة العالم منذ أن توج به كيمي رايكونن في عام 2007، كما شهد موسم 2008 آخر لقب لفيراري على مستوى فئة الصانعين.



ويأمل الفريق في أن تحمل سيارة "إس.إف 23" ديناميكا هوائية أفضل، وقد أكد فاسور أن الهدف الرئيسي يتمثل في التقدم بالفريق إلى الأمام.



ويستعد فيراري والفرق الأخرى للاختبارات الاستعدادية للموسم المقررة بين 23 و25 فبراير الجاري في البحرين التي تشهد أيضا انطلاق منافسات بطولة العالم عبر سباق الجائزة الكبرى البحريني في الخامس من مارس المقبل. (أنسامد).



