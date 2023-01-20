إيطاليا: مجموعة أدلر تسعى لإنشاء مصنع للسيارات في الجزائر

(أنسامد) - يناير 20 - روما - تدرس مجموعة أدلر دي أوتافيانو، ومقرها نابولي، إمكانية إنشاء مصنع لإنتاج مكونات لقطاع السيارات وآخر لقطاع النسيج في الجزائر.



جاء ذلك في بيان صادر من وزارة الصناعة الجزائرية، بعدما استقبل الوزير أحمد زغدار، رئيس مجموعة أدلر، باولو سكوديري، في زيارة إلى هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.



وتتخصص شركة إدلر في المقام الأول، في أنظمة العزل الصوتي للسيارات، وهو مجال تعد فيه أحد المنتجين الرئيسيين في العالم.



وبحسب منشور لرئيس الشركة على فيسبوك، كشف سكوديري عن رغبة مجموعته في تنفيذ "مشاريع كبرى في الجزائر"، مؤكدا أن الهدف من الزيارة هو "تحديد المشروع أو المشروعات التي يمكن أن تكون موضع شراكة رابحة للجانبين الجزائري والإيطالي.



ونوه سكوديري أن المشروعات تشمل قطاع مكونات السيارات المختلفة وكذلك قطاع النسيج.



ومن جانبه، أكد الوزير الجزائري استعداد بلاده لإقامة شراكات مع الإيطاليين في العديد من المجالات الصناعية والقطاعات الزراعية والطاقة، مشددا على أن قطاعات مثل المجالات الغذائية والنسيجية والميكانيكية، تشكل "فرصا مربحة للتعاون لكلا الطرفين". (أنسامد).



