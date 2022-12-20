تنزيلي يصدر جديد بشأن "التنقل المستدام" في إيطاليا

(أنسامد) - ديسمبر 20 - روما - صدر مؤخرا كتاب "التنقل المستدام من المشاركة الي الميتافيرس" لماتيو تنزيلي هو مستشار الشؤون العامة للشركات الرائدة، بالإضافة إلى كونه رئيس الاتحاد التجاري في قطاع "التنقل المشترك" وهو أيضًا نائب رئيس الرابطة الوطنية للمبدعين الشباب.



يتناول الكتاب حقيقة ان أكثر من نصف الرحلات اليومية في إيطاليا تقل مسافتها عن 5 كيلومترات مما لا يستدعي ضرورة استخدام السيارة الخاصة.



ويشير الكاتب إلى أنه من وجهة النظر هذه، فإن التحدي يكمن في زيادة النقل المستدام والحفاظ على البيئة في نقس الوقت لتصبح التكنولوجيا العنصر الحاسم الذي يسمح بتطبيق فكرة "مشاركة التنقل"من خلال تحديد الطرق التي يتحرك عليها الاشخاص باستخدام وسائل النقل المشتركة بدلاً من السيارات الخاصة أو الدراجات البخارية والسكوتر.



ويضيف الكاتب أنه بفضل استخدام التكنولوجيا سيتمكن المستخدمون من مشاركة كل المركبات والرحلات مما يؤدي إلى إنشاء خدمات قابلة للتطوير أكثر كفاءة وتلبي احتياجات المستخدمين. (أنسامد).



