معرض ايكما 2022 : ميلانو من 8 إلى 13 نوفمبر في ميلانو

(أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - تقام النسخة التاسعة والسبعين من معرض الدراجات النارية الأول في ميلانو "ايكما 2022 " في الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر في فييرا ميلانو وفقًا للوائح الصحة والسلامة المطلوبة.



يفتح المعرض أبوابه للمتخصصين في الصناعة ومحبي الدراجات النارية لبرنامج مثير مدته 6 أيام من الابتكارات والدراجات النارية والمزيد.



ويعد ايكما هو أهم معرض تجاري لقطاع العجلتين في إيطاليا وجميع أنحاء العالم. كان المعرض الدولي للدراجات النارية والإكسسوارات نشطًا منذ نسخته الأولى في عام 1914.



يعتبر ايكما مصدر إلهام التنقل وهو القوة الدافعة. يمثل المعرض الأداة التسويقية لـلرابطة الصناعية، والتي تعد العمود الفقري لشركات تصنيع السيارات والخدمات في إيطاليا.



ويستضيف ايكما 2022 أكثر من 1000 عارض وورش عمل فنية ومؤتمرات صحفية دولية. تعد ياماها وهوندا وسوزوكي وهاواساكي مجرد عدد قليل من أفضل العلامات التجارية في صناعة الدراجات النارية التي ستعرض أحدث الابتكارات والتطورات على أحدث طرازاتها ذات العجلتين.



وسيضم المعرض التجاري للدراجات النارية أيضًا منتجي المعدات والإكسسوارات والدراجات الإلكترونية والدراجات الترابية.



ويتحمس المشاركون من جميع أنحاء العالم لمنطقة موتولايف حيث يستعرض السائقون ذوو المستوى العالمي مهاراتهم في مسابقات فري ستايل موتوكروس والالعاب الاكروباتيك في المنطقة الخارجية للمعرض، مما يوفر تجربة فريدة لجميع المشاركين. (أنسامد).



