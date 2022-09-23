لامبورجيني تكشف عن تحفتها الجديدة ستيراتو

(أنسامد) - سبتمبر 23 - روما - بثت شركة لامبورجيني للسيارات الفاخرة فيديو رسمي أظهرت فيه نسخة ستيراتو ( Sterrato ) من لامبورجيني هوراكان 2023 خاصة براعتها على الطرق الوعرة ومظهرها القوي، وكان هيكل السيارة في الفيديو يحمل تفاصيل مناسبة لـسيارة معدلة تشارك في الراليات مع طلاء من التمويهات الزرقاء لمزيد من الحماس والتشويق إلى جانب تغيير لون الطلاء على هذه النسخة التجريبية من السيارة القادمة، هذه هي المرة الأولى التي توضح حصول هذه السيارة على ملحقات رف السقف الرياضي هوراكان ستيراتو ( Huracan Sterrato ) على قضبان السقف الصغيرة، مما يسهل حمل بعض الأدوات الإضافية.



كما أنها مزودة أيضاً بمجموعة مختلفة من العجلات المصنوعة من سبائك معدنية متعددة الأضلاع مطلية باللون الأسود، ويتم الاحتفاظ بمجموعة الهيكل الخاصة بالإصدار، بما في ذلك امتدادات الرفارف العريضة غير المطلية، ومصابيح LED الإضافية المثبتة على الواجهة الأمامية، ومداخل التهوية المعاد تصميمها والجزء الكبير المنتفخ على غطاء المحرك.



من المتوقع أن تعتمد نسخة ستيراتو من سيارات لامبورجيني هوراكان 2023 على محرك V10 سعة 5,2 لتر يولد قوة 631 حصان ( 640 حصان أوروبي PS ) تماماً كما هو الحال في سيارة هوراكان ايفو AWD ، هوراكان تكنيكا وهوراكان STO . (أنسامد).



