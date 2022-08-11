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سيارات - صناعة و أسواق
فيرونا: تطبيق جديد لاستعادة السيارات
    (أنسامد) - أغسطس 11 - روما - فعلت مدينة فيرونا الإيطالية خدمة جديدة على تطبيقات الموبايل بإخطار المواطنين حال إزالة سياراتهم الواقفة في الأماكن غير المصرح بها.

    ويهدف التطبيق إلى تعريف المواطنين بالطريقة التي تمكنهم من استعادة سيارتهم.

    وتعتبر مدينة فيرونا ثاني منطقة تعمل على تفعيل هذا التطبيق وهي خدمة تعتمد على بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات تدمج أرشيفات الشرطة المحلية مع خدمات تنسيق تكنولوجيا المعلومات في البلدية ، بما يتماشى مع حوسبة العمليات الإدارية وتبسيطها.

    تحتوي الرسالة على جميع الإشارات إلى تاريخ ووقت ومكان الإزالة، بالإضافة إلى العنوان الدقيق الذي تم فيه إيداع السيارة. (أنسامد).

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