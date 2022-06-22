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سيارات - صناعة و أسواق
إيفيكو تستأنف صناعة الحافلات في إيطاليا
    (أنسامد) - يونيو 22 - روما - ستقوم الشركة الإيطالية لتصنيع المركبات الصناعية إيفيكو IVECO Bus، بإعادة تصنيع الحافلات في إيطاليا.

    وقالت الشركة في بيان هذا الأسبوع، أنها ستصنع المركبات في مصانعها في تورين وفوجيا، التي تصنع حاليا محركات صناعية.

    وقد رحب وزير الصناعة جيانكارلو جيورجيتي بعودة إيفيكو، معربا عن أمنيانته أن تكون هذه الشركة الأولي من بين العديد من الشركات الإيطالية التي تعود إلى الوطن بعد تواجدها بالخارج. (أنسامد).

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