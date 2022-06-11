"ستيلانتس" تسعى للريادة العالمية في سوق المركبات التجارية

(أنسامد) - يونيو 11 - روما - تسعى شركة "ستيلانتس" لتصنيع السيارات لتحقيق الريادة على المستوى العالمي في سوق المركبات التجارية، وذلك من خلال خطة إستراتيجية طويلة المدى تتضمن طرح وإطلاق مركبات كهربائية جديدة في جميع الفئات.



وتمتلك ستيلانتس حصة سوقية تزيد عن 50% في إيطاليا بفضل مجموعة تضم أربع علامات تجارية مثل سيتروين وفيات بروفيشنال وأوبل وبيجو.



وكانت إمكانات المجموعة في إيطاليا الموضوع الرئيسي للاجتماع الذي عقد مع الشركات الرئيسية في قطاع السيارات وكبار التجار في إيطاليا.



قال جيانلوكا زامبيزي، مدير وحدة المركبات التجارية الخفيفة في إيطاليا، قائلا : العملاء هم محور كل ما نقوم به، ونحن نهدف إلى أن نكون الأفضل في منتجاتنا، مضيفا : لدينا بالفعل محفظة فعالة تلبي الاحتياجات المختلفة لعملائنا المحترفين، ولكن هدفنا هو تحسين إمكاناتنا من خلال الحلول والخدمات المبتكرة باسم التكنولوجيا والتنقل الكهربائي.



بلغت مبيعات ستيلانتس من المركبات التجارية حول العالم العام الماضي أكثر من 1.8 مليون مركبة تجارية، لتحتل المرتبة الأولى في أوروبا وأمريكا الجنوبية. وفي إيطاليا، من حيث السيارات منخفضة الانبعاثات، ارتفعت الحصة السوقية للشركة في الربع الأول من عام 2022 إلى أكثر من 40%، مقارنة بنسبة تزيد قليلاً عن 25% في عام 2021 بأكمله. (أنسامد).



