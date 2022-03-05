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سيارات - صناعة و أسواق
إيطاليا : طرازات أبريليا الجديدة متاحة لدى الوكلاء
    (أنسامد) - مارس 5 - روما - أعلنت شركة أبريليا الإيطالية المتخصصة في صناعة الدراجات النارية، وصول الطرازات الجديدة لعام 2022 لدى وكلائها.

    فبعد طراز Tuareg 660، سعت أبريليا لإثراء مجموعة الموديلات الجديدة بألوان جديدة مع إصدار طرازين جديدين، وهما Tuono وRS.

    تشير ألوان الطرازات الجديدة للرسومات الخاصة بطرازات أبريليا في سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية في موسم 2021.

    وتضم طرازات أبريليا الجديدة العديد من الخصائص التقنية، مثل المحرك الجديد ذو الأسطوانة الواحدة مع أربع صمامات بقدرة 11 كيلو وات والإطار الخلفي الذي يصل إلى 140 ملم.

    كما أصدرت أبريليا سلسلة محدودة لعام 2022 من طراز RS 660، والتي جاءت في إصدار خاص يحتفل بالانتصار في الظهور الأول لها في سباق MotoAmerica، ويضم 1500 وحدة فقط. (أنسامد).

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