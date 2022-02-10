أمسية خاصة في مهرجان سانريمو عن مصمم السيارات جورجيو مورودير

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - اسدل الستار مؤخرا علي مهرجان سانريمو 2022 للاغنية والذي خصص امسية خاصة للملحن الشهير و مخترع موسيقي الديسكو جورجيو مورودير، .الا انه يجب تسليط الاضواء علي كونه مصمم السوبر كار سيزيتا مورودير في 16 تي, وتعتبر هذه السيارة ثمرة التعاون بين مهندس لدي لمبورجيني كلاوديو زامبوللي وجورجيو مورودير وتم انتاج 10 وحدات فقط منها بين عامي 1988 و 1994 .واحدة فقط من هذه السيارة تحمل رقم شاسيه 001 بالاضافة الي الاحرف الاولي من سيزيتا مورودير علي مؤخرة السيارة وقد انشأها زامبوللي وقام بالتمويل الموسيقي الشهير الذي ولد في اورتيسي ومر بالمانيا قبل ان يستقر في كاليفورنيا منذ 1972.



تقابل الاثنان في الولايات المتحدة الامريكية حيث نضجت فكرة عمل السيارة الخاصة بهما وكان الهدف تصميم سيارة سباق تتخطي لامبورجيني وهكذا ظهرت سيزيتا مورودير للنور وكانت علامتها باللونين الاصفر والازرق وهي الوان مودينا وظهرت معها في 16 تي في صالون سيارات لوس انجلوس في 1988 وبدا الانتاج عام 1989.



حملت العينة 001 ، اسم مودورير على المؤخرة و المقصود بها الموسيقي الشهير ..وقد تم عرضها في مزاد ار ام سوثبي في أريزونا في نهاية شهر يناير. وبيعت بمبلغ 1،363 مليون دولار ، وهي السيارة التي تم تجميعها حصريًا لمورودير نفسه . (أنسامد).



