فيات توربينا تغادر متحف السيارات الوطني لمعقل الموضة بميلانو

(أنسامد) - فبراير 2 - روما - لاول مرة تغادر السيارة فيات توربينا قاعات المتحف الوطني للسيارات لعرضها في مربع الموضة الشهير داخل اتيليه لاروسمياني في ميلانو حتي 28 فبراير حيث ستعرض داخل "فيترينة" الاتيليه .



فيات توربينا نموذج تجريبي لسيارة تعمل بمحرك توربيني غازي ، تم تقديمه في أبريل 1954 وسلمتها شركة فيات مباشرة للمتحف عام 1960 ستكون السيارة محاطة بقطع الملابس المصنوعة يدويا من مواد طبيعية بواسطة الخبراء الحرفيين في اتحاد متكامل ومثالي بين الشكل والاداء. وستعمل فيات توربينا علي التعبير عن تميز الشكل والاسلوب الايطالي .



كانت فيات ثاني مُصنِّع للسيارات ، بعد روفر ، تقدم سيارة مدفوعة بتوربين غازي، كما كانت تروج لمحرك توربينا باعتبارها "أول سيارة توربينية صنعت في قارة أوروبا". استغرق المشروع فترة طويلة من التخطيط .



عُرضت السيارة لأول مرة علنًا في 23 أبريل 1954 في مطار تورين-كاسيل ، حيث قدمت بعض العروض التوضيحية مع سائق الاختبار الرئيسي لشركة فيات، كارلو سالامانو. (أنسامد).



