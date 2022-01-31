ايطاليا: خصم ضريبي علي التنقل اعتبارا من 13 ابريل

(أنسامد) - يناير 31 - روما - اعلنت وكالة الايرادات الايطالية انها بصدد رصد مكافأة التنقل مرة أخرى..وسيتم صرفها لأولئك الذين تخلوا عن سيارة قديمة واشتروا سيارة أكثر "صديقة للبيئة" في الفترة ما بين أغسطس وديسمبر 2020 .



هؤلاء سيكونون قادرين على الاعتماد على ائتمان ضريبي يصل إلى 750 يورو لشراء الدراجات والدراجات البخارية الكهربائية والدراجات الإلكترونية والذين اشتروا تذاكر مواسم النقل العام ، والمشاركة في خدمات التنقل الكهربائي المستدامة.



الخصم الضريبي ينطبق أيضًا على المستخدمين الذين اشتركوا في الخدمة العامة أو في خدمات مشاركة السيارات.



للاستفادة من مكافأة التنقل ، سيكون من الضروري إبلاغ دائرة الإيرادات الداخلية ، من 13 أبريل إلى 13 مايو 2022 بمقدار النفقات المتكبدة والائتمان الضريبي المطلوب عن طريق إرسال النموذج المعتمد لموقع الوكالة . (أنسامد).



