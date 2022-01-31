ايطاليا: خصم ضريبي علي التنقل اعتبارا من 13 ابريل

(أنسامد) - يناير 31 - روما - اعلنت وكالة الايرادات الايطالية
انها بصدد رصد مكافأة التنقل مرة أخرى..وسيتم صرفها لأولئك الذين
تخلوا عن سيارة قديمة واشتروا سيارة أكثر "صديقة للبيئة" في الفترة
ما بين أغسطس وديسمبر 2020 .
هؤلاء سيكونون قادرين على الاعتماد على ائتمان ضريبي يصل إلى 750
يورو لشراء الدراجات والدراجات البخارية الكهربائية والدراجات
الإلكترونية والذين اشتروا تذاكر مواسم النقل العام ، والمشاركة في
خدمات التنقل الكهربائي المستدامة.
الخصم الضريبي ينطبق أيضًا على المستخدمين الذين اشتركوا في الخدمة
العامة أو في خدمات مشاركة السيارات.
للاستفادة من مكافأة التنقل ، سيكون من الضروري إبلاغ دائرة
الإيرادات الداخلية ، من 13 أبريل إلى 13 مايو 2022 بمقدار النفقات
المتكبدة والائتمان الضريبي المطلوب عن طريق إرسال النموذج المعتمد
لموقع الوكالة . (أنسامد).