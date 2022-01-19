فيراري ، مزاد لـ 28 قطعة نادرة من مارسيل بيتيجان

(أنسامد) - يناير 19 - روما - يعرض في الثاني من فبراير القادم في صالة ار ام سوثبيزفي باريس مجموعة بيتي جان وهي مجموعة سيارات لم تبلغ الثامنة و العشرين من العمر وهي علي وشك عرضها للبيع بالمزادات ويعتبر هذا الحدث هاما نظراا لندرة بعض الموديلات وقيمتها العالية.



وعندما يبلغ عمر سيارات فيراري التي على وشك طرح المزاد العلني 28 عامًا ، تصبح الأخبار فيروسية وتثير حمى الشغف في جميع أنحاء العالم. سيتم تقديم هذه المجموعة - مجموعة Petitjean - بدون تحفظات (أي مع التنازل عن أفضل عرض) في الثاني من فبراير في RM Sotheby's في باريس.



بالفعل في عام 2020 ، قدم السائق السابق مارسيل بيتيجين ما يقرب من 100 سيارة رياضية كلاسيكية من مجموعته الضخمة ، ولكن يخرج الآن من مرآبه للمجوهرات التي تعد جزءًا "من مجموعة تم بناؤها على مدى عدة عقود" ، ويتضمن بعضًا من أهم سيارات فيراري على الطرقات "بما في ذلك 288 GTO الثمينة من عام 1985. إنها واحدة من 272 وحدة فقط تم بناؤها ، وهي في الأصل مملوكة للسائق Bepp Mayer ، الذي قطع 7 آلاف كيلومتر وبعد شراء Petitjean ، 2500 كيلومتر أخرى. تم طلاء 288 GTO بالجزء الخارجي المميز من Ross Corsa ، وسيتم تسليمها مع مجموعة الأدوات الأصلية ودليل المالك وسجل الصيانة. تقدر RM Sotheby's أن سيارة Prancing Horse ستباع ما بين 2.4 و 2.6 مليون يورو.



جوهرة أخرى من بين 28 سيارة فيراري في مجموعة Petitjean هي 275 GTB / 4 من عام 1966 ، أول سيارة إنتاج من Maranello يتم تجهيزها بأربعة أعمدة كامات علوية من V12. تم استخدام هذه العينة الخاصة من قبل Ferrari كسيارة توضيحية وللصحافة قبل أن يشتريها Petitjean ويبدأ في قيادتها في السباقات. ومن المتوقع أن تصل إلى ما يقرب من مليوني يورو. (أنسامد).



