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فيات تواصل تعاونها مع منظمة ريد لمكافحة كوفيد-19
    (أنسامد) - يناير 11 - روما - تواصل فيات مسارها المستدام مع الالتزام في المجال الاجتماعي للمساهمة في مستقبل أفضل بفضل الشراكة مع ريد ، المنظمة التي تكافح الأوبئة في جميع أنحاء العالم لمدة 15 عامًا.

    ريد أخذت اسمها من لون حالة الطوارئ ، وقد أسسها بونو وبوبي شرايفر في عام 2006 لتحويل الشركات إلى سلاح في مكافحة الإيدز.

    اليوم ، هذا الجيش نفسه من الشركات يكافح أيضًا التهديد الملح لـجائحة كورونا وتأثيره المدمر على المجتمعات الأكثر ضعفًا في العالم ، مما يلبي الحاجة إلى استجابة عالمية. بعد إطلاق ريد 500 في سبتمبر الماضي - المخصب بمحتوى صندوق القفازات التعقيم الجديد - يقوم بذلك عن طريق إغراق الشراكة مع طرازي تيبو وباندا ، هذا التخصيص الذي يضاعف ويعزز رسالة "يمكننا جميعًا المساهمة في الصالح الاجتماعي. (أنسامد).

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