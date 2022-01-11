فيات تواصل تعاونها مع منظمة ريد لمكافحة كوفيد-19

(أنسامد) - يناير 11 - روما - تواصل فيات مسارها المستدام مع
الالتزام في المجال الاجتماعي للمساهمة في مستقبل أفضل بفضل
الشراكة مع ريد ، المنظمة التي تكافح الأوبئة في جميع أنحاء العالم
لمدة 15 عامًا.
ريد أخذت اسمها من لون حالة الطوارئ ، وقد أسسها بونو وبوبي شرايفر
في عام 2006 لتحويل الشركات إلى سلاح في مكافحة الإيدز.
اليوم ، هذا الجيش نفسه من الشركات يكافح أيضًا التهديد الملح
لـجائحة كورونا وتأثيره المدمر على المجتمعات الأكثر ضعفًا في
العالم ، مما يلبي الحاجة إلى استجابة عالمية. بعد إطلاق ريد 500
في سبتمبر الماضي - المخصب بمحتوى صندوق القفازات التعقيم الجديد -
يقوم بذلك عن طريق إغراق الشراكة مع طرازي تيبو وباندا ، هذا
التخصيص الذي يضاعف ويعزز رسالة "يمكننا جميعًا المساهمة في الصالح
الاجتماعي. (أنسامد).