أول طراز رياضي لمصنع السيارات الإيطالي بيرمات

(أنسامد) - ديسمبر 21 - روما - اعلنت شركة تصنيع السيارات الايطالية الحديثة بيرمات جي تي عن انتاج النموذج الأول للسيارة بيرمات جي تي بيستا الخارقة وهي أول طراز لمصنع السيارات الإيطالي ومقره في روفيريتو سيتم انتاجها بمعدل اولي 10 سيارات في السنة .



الآونة الأخيرة ، كان كل شيء يتعلق بالسيارات الخارقة ذات القوة الحصانية المكونة من أربعة أرقام ، لكن شركة تصنيع السيارات الإيطالية المنشأة حديثًا والتي تسمى بيرمات لديها نهج مختلف لطراز الإنتاج الأول. تريد سيارة بيرمات جي تي الرياضية إعادة الطراز الإيطالي جراند توريزمو بتصميم قابل للتخصيص ومتغيرات مختلفة وأرقام أداء لائقة.



تمت تسمية بيرمات ، التي يقع مقرها الرئيسي في روفيريتو ، على اسم الأحرف الأولى لمؤسسها ماتيو بيرتيزولو. تم تطوير السيارة بالتعاون مع JAS Motorsport وصممها Camal Studio.



أعلنت الشركة عن طراز بيرمات جي تي بيستا المخصص للحلبات فقط والذي سيكون أول طراز يتم طرحه في النصف الأول من عام 2022 ، يليه طراز GT القانوني في الشوارع في المتغيرات التي تعمل بالطاقة الكهربائية والكهربائية بالكامل.



وفقًا لمصممها ، فإن بيرمات جي تي مستوحاة من "جسم طائر غير معروف" أعيد إلى الأرض. من وجهة نظرنا ، وقد استلهمت بشكل كبير من فيراري وماكلارين خاصة في نصفها الخلفي .



بشكل عام ، هي سيارة رياضية جميلة ذات أنف منخفض وحاد ، وأبواب ناطحة سحاب ، والكثير من ألياف الكربون العارية ، ومآخذ جانبية مطلية باللون الأصفر تعانق الجسم المنحوت بشدة.



يأتي طراز GT-Pista المخصص للحلبات فقط مع كسوة السباق وجناح خلفي ثابت. يبلغ طولها 4600 ملم (181 بوصة) ، وعرضها 2000 ملم (78.7 بوصة) ، وارتفاعها 1200 ملم (47.2 بوصة) ، مع قاعدة عجلات تبلغ 2600 ملم (102.4 بوصة). بفضل الهيكل المصنوع من ألياف الكربون ومنصة T-MM الأحادية خفيفة الوزن ، تزن السيارة حوالي 1100 كجم (2425 رطلاً). كما أنه يتوافق مع لوائح السلامة الخاصة بالاتحاد الدولي للسيارات لفئة CN. (أنسامد).



