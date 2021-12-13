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لامبورجيني تعيد اصدار الاسطورة العريقة كونتاش
    (أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - قررت شركة لامبورجيني اعادة اصدار الأسطورة Countach LPI 800-4 كتحية تقدير للسيارة التي أبهرت العالم قبل 50 عامًا.

    قال ميتجا بوركيرت مدير مركز الاناقة في اوتوموبيلي لامبورجيني عندما بدأت في رسم الخطوط الأولى لسيارة الكونتاش الجديدة ، عرف ابني البالغ من العمر 8 سنوات على الفور أنها سيارة لامبورجيني.

    عندما ظهرت فيروتشيو لامبورجيني هذه السيارة المستقبلية في معرض جنيف للسيارات في عام 1971 ، كانت مجرد نموذج أولي مقدر لها أن تظل كذلك. ومع ذلك ، كان الترحيب حارًا لدرجة أن مؤسس الشركة قرر ، على الفور ، إرساله إلى الإنتاج. "لقد كان تحديًا مجنونًا . (أنسامد).

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