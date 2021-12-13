لامبورجيني تعيد اصدار الاسطورة العريقة كونتاش

(أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - قررت شركة لامبورجيني اعادة
اصدار الأسطورة Countach LPI 800-4 كتحية تقدير للسيارة التي
أبهرت العالم قبل 50 عامًا.
قال ميتجا بوركيرت مدير مركز الاناقة في اوتوموبيلي لامبورجيني
عندما بدأت في رسم الخطوط الأولى لسيارة الكونتاش الجديدة ، عرف
ابني البالغ من العمر 8 سنوات على الفور أنها سيارة لامبورجيني.
عندما ظهرت فيروتشيو لامبورجيني هذه السيارة المستقبلية في معرض
جنيف للسيارات في عام 1971 ، كانت مجرد نموذج أولي مقدر لها أن تظل
كذلك. ومع ذلك ، كان الترحيب حارًا لدرجة أن مؤسس الشركة قرر ، على
الفور ، إرساله إلى الإنتاج. "لقد كان تحديًا مجنونًا . (أنسامد).