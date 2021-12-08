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سيارات - صناعة و أسواق
دوكاتي: عرض اقوي دراجة نارية للطرق الوعرة..اونلاين الخميس
    (أنسامد) - ديسمبر 8 - روما - تعرض الحلقة السادسة والأخيرة من سلسلة الويب دوكاتي المخصصة لأول مرة في العالم 2022 لشركة بورجو بينيجالي المصنعة للدراجات النارية لتقديم اقوي الدراجات النارية لدوكاتي علي الطرق الوعرة.

    يذاع الخميس 9 ديسمبر الفصل الأخير من العرض الطويل لمنتجات دوكاتي ، سيكون دور العرض العالمي للدعاية للوافد الجديد DesertX ، الذي قدمته شركة بولونيز على أنه `` الدراجة التي تحرك حدود ما يمكن القيام به مع دوكاتي ".

    تم تصميم DesertX في الواقع للتعامل مع أكثر الطرق الوعرة تطلبًا ، مع عجلة أمامية مقاس 21 بوصة وعجلة خلفية مقاس 18 بوصة وتعليق سفر طويل وخلوص أرضي واسع كما يتطلب الركوب الحقيقي على الطرق الوعرة.

    سيتم الكشف عن جميع تفاصيل الطراز الجديد مباشرة على الويب يوم الخميس 9 ديسمبر ، الساعة 4 مساءً ، على Ducati.com وعلى قناة Ducati على YouTube ، وكذلك هنا على ANSA Motori (أنسامد).

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