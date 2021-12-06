لامبورجيني اوروس تغير شكلها في عيد ميلادها الرابع

(أنسامد) - ديسمبر 6 - روما - قررت شركة لامبورجيني تغيير شكل سيارتها أوروس وذلك بمناسبة عيد الميلاد الرابع للسيارة SUV الفائقة التي حطمت الأرقام القياسية..والتي كشف عنها الستار في عام 2017 ، غيرت السيارة شكلها في سانت اجاثا بولونيز .



تعتبر اوروس النموذج الثالث إلى جانب أفينتادور وسيارات هوراكان الرياضية الفائقة ، افتتحت أوروس فئة سيارات الدفع الرباعي السوبر الجديدة ، بما في ذلك القوة والأداء وديناميكيات القيادة والتصميم والكثير من الفخامة. أدى نموذج لامبورغيني أيضًا إلى أكبر فترة تحول لشركة سانت اجاثا بولونيز .



بفضل اوروس، وصلت المبيعات والإيرادات والربحية إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ العلامة التجارية ، ونما حجم المبيعات بنسبة 40٪.



وصل نمو المبيعات في جميع أنحاء العالم إلى أعلى رقم وهو 8205 سيارة تم تسليمها للعملاء في عام 2019 ، مع مضاعفة الأحجام مقارنة بالفترة التي سبقت وصول أوروس.



من عام 2018 إلى نهاية عام 2021 ، تم تسليم ما مجموعه 16000 سيارة اوروس في جميع أنحاء العالم ، وهو رقم يؤسس لسيارة لامبورغيني الرياضية متعددة الاستخدامات الفائقة باعتبارها الطراز الأكثر مبيعًا في أربع سنوات في تاريخ الشركة.



من وجهة نظر فنية صناعية ، أدى مشروع اوروس إلى مضاعفة موقع الإنتاج في سانت اجاتا بولونيز ، والذي انتقل من 80.000 إلى 160.000 متر مربع ، لإنشاء المصنع الجديد واللوحة ، بالإضافة إلى التشطيب الجديد ، ومبنى إداري جديد ، ومسار اختبار ، ومستودع لوجستي جديد ، ومصنع ثلاثي الأجيال ومحور للطاقة.



مدعومًا بمحرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر ينتج 650 حصانًا و 850 نيوتن متر من عزم الدوران ، تتسارع Urus من 0-100 كم / ساعة في 3.6 ثانية وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 305 كم / ساعة. كما يقدم عرضًا ملونًا تضمن في بداية البيع 16 لونًا والذي يمكن اليوم ، بفضل إنشاء ورشة طلاء مخصصة في تطوير إمكانيات التخصيص الجديدة ، تقديم أكثر من 45 لونًا مختلفًا الألوان. (أنسامد).



