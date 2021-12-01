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سيارات - صناعة و أسواق
ميشلان:استراتيجية البي ثري تحمي الانسان و الكوكب و المبيعات
    (أنسامد) - ديسمبر 1 - روما - اعلن رئيس مجلس ادارة شركة ميشلان للاطارات فلورنت ان ما نطلق عليه استراتيجية الثري بي تحمي الناس والكوكب و المبيعات وبالتالي المكاسب وهذا العنصر الاخير دفعنا للاخذ في الاعتبار و التعايش مع العنصرين الاولين ".

    واضاف ان استراتيجية ميشلان لمواصلة تحقيق اهدافها تعتمد علي مشاريع مختلفة ومتنوعة بالإضافة إلى العمل على عمليات صناعية ذات كفاءة متزايدة ، تشمل توسيع وجودها أيضًا في الخدمات والحلول المتعلقة بالتنقل ، في المركبات المرنة وسوق الطباعة. 3D والخدمات اللوجستية.

    واضاف "لكن ميشلان هي قبل كل شيء شركة رائدة في مجال الإطارات ، والتي تعد عنصرًا مركزيًا في العلاقة بين السيارة الميكانيكية والطريق والمستخدم ، والتي - نظرًا لكمية الطاقة التي تمتصها أثناء حركة السيارة - يمكن أن تكون سلبًا أو إيجابيًا تؤثر على الاستهلاك وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

    تماشياً مع أهداف ميشلان لإزالة الكربون ، تم استكمال مجموعة السيارات بإطارين مبتكرين يتضمنان ، بالإضافة إلى الخصائص "الخضراء" صديقة البيئة المرتبطة بالتشغيل ، تحليلًا لدورة الحياة الكاملة في تصميمها. (أنسامد).

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