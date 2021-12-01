ميشلان:استراتيجية البي ثري تحمي الانسان و الكوكب و المبيعات

(أنسامد) - ديسمبر 1 - روما - اعلن رئيس مجلس ادارة شركة ميشلان
للاطارات فلورنت ان ما نطلق عليه استراتيجية الثري بي تحمي الناس
والكوكب و المبيعات وبالتالي المكاسب وهذا العنصر الاخير دفعنا
للاخذ في الاعتبار و التعايش مع العنصرين الاولين ".
واضاف ان استراتيجية ميشلان لمواصلة تحقيق اهدافها تعتمد علي
مشاريع مختلفة ومتنوعة بالإضافة إلى العمل على عمليات صناعية ذات
كفاءة متزايدة ، تشمل توسيع وجودها أيضًا في الخدمات والحلول
المتعلقة بالتنقل ، في المركبات المرنة وسوق الطباعة. 3D والخدمات
اللوجستية.
واضاف "لكن ميشلان هي قبل كل شيء شركة رائدة في مجال الإطارات ،
والتي تعد عنصرًا مركزيًا في العلاقة بين السيارة الميكانيكية
والطريق والمستخدم ، والتي - نظرًا لكمية الطاقة التي تمتصها أثناء
حركة السيارة - يمكن أن تكون سلبًا أو إيجابيًا تؤثر على الاستهلاك
وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
تماشياً مع أهداف ميشلان لإزالة الكربون ، تم استكمال مجموعة
السيارات بإطارين مبتكرين يتضمنان ، بالإضافة إلى الخصائص
"الخضراء" صديقة البيئة المرتبطة بالتشغيل ، تحليلًا لدورة الحياة
الكاملة في تصميمها. (أنسامد).