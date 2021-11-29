فولكان للطاقة تورد هيدروكسيد الليثيوم للبطاريات في أوروبا

(أنسامد) - نوفمبر 29 - روما - تقوم شركة فولكان للطاقة بتوريد هيدروكسيد الليثيوم للبطاريات في أوروبا ، والذي ستستخدمه شركة ستيلانتيس في مركبات المجموعة المكهربة.



تنص الاتفاقية التي مدتها خمس سنوات على بدء الشحنات في عام 2026.



تعتبر الاتفاقية جزئا من استراتيجية ستيلانتيس للكهرباء ، والتي تم توضيحها بمناسبة يوم Ev Day الذي عقد في يوليو ، لضمان توافر المواد الخام الأساسية لبطاريات السيارات الكهربائية.



تخطط الشركة لاستثمار أكثر من 30 مليار يورو بحلول عام 2025 في الكهربة وتطوير البرمجيات ، بهدف الحفاظ على كفاءة أكثر بنسبة 30٪ من متوسط ;;الصناعة في نسبة إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير والنفقات الرأسمالية إلى الإيرادات.



ستزود فولكان شركة ستيلانتيس بما لا يقل عن 81000 طن بحد أدنى و 99000 طن كحد أقصى من هيدروكسيد الليثيوم على مدى خمس سنوات وهي عمر الاتفاقية.



وقالت ميشيل وين ، كبيرة مسؤولي المشتريات وسلسلة التوريد في ستيلانتس: الشركة تدعم "حرية التنقل بوسائل آمنة ونظيفة ومعقولة التكلفة واضافت ان هدف ستيلانتس هو أن يكون أكثر من 70٪ من سياراتها المباعة في أوروبا وأكثر من 40٪ من تلك المباعة في الولايات المتحدة هي مركبات منخفضة الانبعاثات بحلول عام 2030.



(أنسامد).



