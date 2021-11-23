الايطالية لانسيا..انتاج اورليا اوتلو الحديثة

(أنسامد) - نوفمبر 23 - روما - يقوم المتخصص البريطاني ثورنلي كيلهام المبدع في مجال ترميم المركبات التاريخية ، وخاصة المصنوعة في إيطاليا) ، بإنتاج سلسلة محدودة من اورليا اوتلو أي ، تستخدم عمليات إعادة البناء التي تشبه السيارات ودراجات Outlaw المحبوبة في كاليفورنيا محتوى حديثًا وبالتالي أكثر فاعلية لتوفير السيارات التي يبلغ عمرها 70 عامًا تقريبًا على الورق وحده.



اثبتت التجربة الكثير من الشغف في عالم الجامعين لعلامة لانسيا التجارية الايطالية الشهيرة ، كما يتضح من الأسعار التي ارتفعت في المزادات الكبرى مثل عدد قليل من العلامات التجارية الأخرى.



وهناك أيضًا رغبة كبيرة في امتلاك "جوهرة" من مجرة ;;لانسيا السابقة ، لدرجة أنها أصدرت مرسوماً بنجاح المبادرات التي تم إطلاقها لإعادة سيارات من عيار دلتا انتجرال وستراتوس إلى السوق.



هذا هو الحال ، على سبيل المثال ، بالنسبة للمحرك حيث تم استبدال المحرك الأصلي 2.0-2.5 V6 بقوة 75 إلى 112 حصانًا بوحدات مُعاد بناؤها من محرك V6 سعة 3.2 ليتر `` Busso '' الشهير والذي كان يشغل العديد من السيارات الإيطالية ، وخاصة الفاروميو ، من 1979 إلى 2005. تم اعتماد هذا الحل في آخر ثلاث سيارات اوريليا اوتلو ، المعروفة باسم CSL Europe ، لتقديم أصحاب الحظ الذين يزيد وزنهم عن 304 حصان. بدلاً من ذلك ، تم إنتاج الوحدات الأولى بواسطة محرك V6 سعة 2.8 لتر ، تمت معايرته لتوليد 177 حصان. (أنسامد).



